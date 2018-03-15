Новым главой НБУ стал Яков Смолий

Верховная Рада в четверг, 15 марта, избрала нового председателя Нацбанка Украины. Им стал Яков Смолий.

За его кандидатуру проголосовали 247 народных депутатов, против – 15, воздержались – 16. Ранее 15 марта Рада уволилв Валерию Гонтареву с этой должности.

Отметим, кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады еще 18 января. Избрание нового главы Нацбанка было одним из требований МВФ для предоставления следующих траншей.

Более о новом главе НБУ читайте здесь: Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о председателе Нацбанка

Яков Смолий – украинский банкир со стажем, кандидат экономических наук и миллионер. Исполняет обязанности председателя НБУ, с тех пор как Гонтарева пошла в бессрочный отпуск.

За всю историю существования НБУ с 1991 года Яков Смолий будет десятым главой учреждения. Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.



Яков Смолий работает в банковской системе с 1991 года

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку еще 10 апреля 2017-го года. Она была в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа – остатки ежегодных отпусков накопились в Гонтаревой с 2014 года. С 8 августа экс-глава НБУ находилась в отпуске за свой счет. Все это время функции руководителя НБУ исполнял первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Кто такой Яков Смолий? С 11 мая 2017 исполняет обязанности главы НБУ.



С 1994 по 2005 год работал в Банке "Аваль", был совладельцем банка, который в 2005 году был продан австрийской банковской группе Raiffeisen.



В 2014-м его назначили заместителем председателя НБУ Степана Кубива. Оставался он там также и при Валерии Гонтаревой.



За 2017 год задекларировал более 15 млн гривен доходов. В собственности Смолия: жилой дом, площадью более 400 квадратных метров, квартира, дача, земельные участки и офисы, а также 4 автомобиля.