Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Россия имеет дружеские отношения и с другими террористическими организациями. Речь идет как о ХАМАС, так и о Хезболле.

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Талибан – союзник России

Как отметил Яковенко, Россия продолжает "брататься" с террористическими группировками. Тем более у них с Талибаном есть много общего.

Талибан – безусловный союзник России. Там поддержали Талибан и постоянно с ним общаются. Кроме того, Талибан является "естественным" врагом Исламского государства. У них есть более-менее общий враг. Отношения между российскими властями и Талибаном уже зашли достаточно далеко,

– сказал Яковенко.

В ближайшее время Россия планирует провести форум "Россия – исламский мир", где также хотят пригласить Талибан. Да и есть определенные другие общие признаки между двумя формированиями. К примеру, недавно в РПЦ вообще назвали войну против Украины "священной".

Концепция священной войны у Талибана и РПЦ фактически совпадает. Теперь они делают "братский народ" из Талибана. Два террористических режима естественным образом становятся союзниками,

– подчеркнул Яковенко.

Ситуация в России: кратко