Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Росія має дружні відносини й з іншими терористичними організаціями. Йдеться як про ХАМАС, так і про Хезболлу.

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Талібан – союзник Росії

Як наголосив Яковенко, Росія продовжує "брататися" з терористичними угрупованнями. Тим паче у них із Талібаном є багато спільного.

Талібан – безумовний союзник Росії. Там підтримали Талібан і постійно з ним спілкуються. Крім того, Талібан є "природним" ворогом Ісламської держави. У них є більш-менш спільний ворог. Відносини між російською владою та Талібаном вже зайшли досить далеко,

– сказав Яковенко.

Найближчим часом Росія планує провести форум "Росія – ісламський світ", де також хочуть запросити Талібан. Та й є певні інші спільні ознаки між цими двома формуваннями. До прикладу, нещодавно в РПЦ взагалі назвали війну проти України "священною".

Концепція священної війни у Талібана та РПЦ фактично збігається. Тепер вони роблять "братський народ" з Талібану. Два терористичних режими природним чином стають союзниками,

– наголосив Яковенко.

Ситуація в Росії: коротко