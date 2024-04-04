Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Росія має дружні відносини й з іншими терористичними організаціями. Йдеться як про ХАМАС, так і про Хезболлу.
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Талібан – союзник Росії
Як наголосив Яковенко, Росія продовжує "брататися" з терористичними угрупованнями. Тим паче у них із Талібаном є багато спільного.
Талібан – безумовний союзник Росії. Там підтримали Талібан і постійно з ним спілкуються. Крім того, Талібан є "природним" ворогом Ісламської держави. У них є більш-менш спільний ворог. Відносини між російською владою та Талібаном вже зайшли досить далеко,
– сказав Яковенко.
Найближчим часом Росія планує провести форум "Росія – ісламський світ", де також хочуть запросити Талібан. Та й є певні інші спільні ознаки між цими двома формуваннями. До прикладу, нещодавно в РПЦ взагалі назвали війну проти України "священною".
Концепція священної війни у Талібана та РПЦ фактично збігається. Тепер вони роблять "братський народ" з Талібану. Два терористичних режими природним чином стають союзниками,
– наголосив Яковенко.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 445 тисяч особового складу. Також українські захисники знищили 7018 ворожих танків, 13386 бойових броньованих машин, 11171 артилерійську систему, 1026 РСЗВ тощо.
- Кремль не зважає на власні втрати. А в РПЦ взагалі видали дивний наказ, згідно з яким війна проти України вважається "священною".
- Росія також хоче запросити терористичну організацію Талібан на форум "Росія – ісламський світ", який відбудеться у травні. Там також розглядають можливість скасувати статус терористичної організації для Талібану.