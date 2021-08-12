Безусловно, жители оккупированных территорий будут участвовать в выборах. Об этом в эфире 24 канала сообщил российский журналист Игорь Яковенко.

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Почему украинцам раздают российские паспорта

По его словам, паспорта раздали прежде всего для того, чтобы иметь откровенно российский анклав на территории Украины.

"Безусловно они все же будут участвовать (в выборах – 24 канал). Это люди, которым не просто так раздали паспорта", – отметил журналист.

Яковенко: это серьезная электоральная добавка

Также российские документы раздают для того, чтобы всегда была возможность по желанию осуществить военную агрессию для защиты российских граждан.

Это серьезная электоральная добавка, которая всегда будет голосовать так, как нужно,

– подчеркнул Яковенко.

Россия просто так не откажется от дополнительной страховки, заметил журналист.

Яковенко объяснил раздачу паспортов на оккупированных территориях: смотрите видео

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