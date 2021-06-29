Риторическое сближение, – Яковенко сказал, готов ли Путин объединиться с Китаем
Источник:24 канал
Ряд экспертов считает, что тезис о сближении России и Китая немного преувеличен. Другие же полагают, что Кремлю просто необходима эта согласованность.
Но отношения между странами – в основном телевизионная картинка. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.
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"Я думаю, что это риторика, риторическое сближение. Это, скажем так, в основном телевизионная картинка", – отметил Яковенко.
Это риторическое сближение само по себе мало что значит,
– заметил журналист.
Он отметил, что, например, российскую экономику, интегрировать в азиатскую, китайскую, невозможно. Несмотря на то, что Россия пытается оградить себя от Европы и фактически себя изолирует, она безусловно остается частью европейского мира: европейской экономики и культуры.
"С Китаем здесь вообще связывает только геополитическая идея – попытка прислониться к Китаю, чтобы не остаться одинокой в отношении Запада", – добавил Яковенко.
Яковенко прокомментировал отношения России и Китая: смотрите видео
Российско-китайские отношения: что известно
- Россия и Китай 28 июня 2021 года продлили договор о дружбе и сотрудничестве.
- Соответствующее соглашение подписали еще в 2001 году Владимир Путин и экс-глава КНР Цзян Цзэминь.
- В 25 статьях документа говорится о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.