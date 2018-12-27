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      Яковина: Трамп работает на Россию и получает указания от Путина

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      Владимир Путин и Дональд Трамп
      Владимир Путин и Дональд Трамп / Getty images

      В начале декабря в Буэнос-Айресе проходило открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры обсуждали самые острые проблемы мира. Как стало известно, там состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

      Об этом заявил политический обозреватель, журналист и автор видеоблога "Безумный мир" Иван Яковина в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Путин мог приказать Трампу вывести войска из Сирии, – Яковина

      Как отметил Яковина, на саммита G20, который прошел в Аргентина, Путин и Трамп все же встретились на ужине для участников саммита. "Там лидеры обеих стран долго обсуждали какие-то вопросы без посторонних лиц и камер. Эта встреча не была разглашена, но о ней сообщала пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс", – рассказал эксперт.

      Я думаю, что Владимир Путин давал Трампу указания, какие шаги делать дальше. Учитывая то, что он делает – все, что выгодно для России, я не сомневаюсь, что президент США Дональд Трамп работает на Россию,
      – заявил Яковина.

      "А санкции, которые наложили на РФ из-за отравления Сергея Скрипаля, стоит отметить, что их как раз назначал не Трамп, а Конгресс. А это две совершенно разные политики – трамповская и американская", – добавил политический обозреватель.

      К слову, Иван Яковина отметил, что в 2019 году состоится импичмент и Дональда Трампа отстранят от власти. А также заверил, что Владимир Путин будет пытаться привести к власти в Украине если не "своего" президента, то "свой" парламент. И направление развития отношений Украины с Россией спрогнозировать трудно, ведь они будут зависеть не только от позиции избранного в 2019 году президента, но и обновленного парламента.

      Теги: Новости политики Новости России Санкции Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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