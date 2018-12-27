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      Яковина: Трамп працює на Росію і отримує вказівки від Путіна

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      Володимир Путін та Дональд Трамп
      Володимир Путін та Дональд Трамп / Getty images

      На початку грудня у Буенос-Айресі проходило відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорювали найгостріші проблеми світу. Як стало відомо, там відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.

      Про це заявив політичний оглядач, журналіст та автор відеоблогу "Безумный мир" Іван Яковина у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Путін міг наказати Трампу вивести війська з Сирії, – Яковина

      Як зазначив Яковина, на саміту G20, який пройшов у Аргентина, Путін та Трамп таки зустрілися на вечері для учасників саміту. "Там лідери обох країн довго обговорювали якісь питання без сторонніх осіб та камер. Ця зустріч не була розголошена, але про неї повідомляла прес-секретарка Дональда Трампа – Сара Сандерс", – розповів експерт. 

      Я думаю, що Володимир Путін давав Трампу вказівки, які кроки робити далі. Враховуючи те, що він робить – все, що вигідно для Росії, я не сумніваюся, що президент США Дональд Трамп працює на Росію,
      – заявив Яковина.

      "А щодо санкції, які наклали на РФ через отруєння Сергія Скрипаля, то варто зазначити, що їх якраз призначав не Трамп, а Конгрес. А це дві зовсім різні політики – Трампівська та американська", – додав політичний оглядач.

      До слова, Іван Яковина наголосив, що у 2019 році відбудеться імпічмент і Дональда Трампа відсторонять від влади. А також запевнив, що Володимир Путін буде намагатися привести до влади в Україні якщо не "свого" президента, то "свій" парламент. І напрям розвитку стосунків України з Росією спрогнозувати важко, адже вони залежатимуть не лише від позиції обраного у 2019 році президента, але й – оновленого парламенту.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини США Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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