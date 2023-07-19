Стремительный карьерный рост: племянник Кадырова стал гендиректором "национализированного" Danone Россия

После начала полномасштабного вторжения множество крупных компаний покинули рынок России. Среди них – Danone. Его уже успели оперативно "национализировать" и пристроили племянника Кадырова.

По имеющейся в росСМИ информации, 32-летний Якуб Закриев стал генеральным директором "национализированного" Danone Россия, передает 24 Канал. Заметим, что он возглавляет министерство сельского хозяйства в Чечне.

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Накануне Danone убрали к лапам России

Но начнем с сообщений, ранее появлявшихся в СМИ. Тогда журналисты писали, что у "национализации активов Danone есть "интересанты в Чечне".

А предшествовал этому указ, который 16 июля подписал Владимир Путин. Он предполагает передачу долей российского Danone и "Балтики" во временное управление Росимущества.

Документ свидетельствует о том, что отчуждены 83 миллиона акций французской компании Produits Laiters Frais Est Europe. Также предполагается отчуждение 85 тысяч акций "Danone Трейд".

Заметим, что Россия продолжает обходить санкции, наложенные на нее. В этом стране-агрессору помогают третьи государства.

Казахстан помогает обходить санкции