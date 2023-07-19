Стремительный карьерный рост: племянник Кадырова стал гендиректором "национализированного" Danone Россия
После начала полномасштабного вторжения множество крупных компаний покинули рынок России. Среди них – Danone. Его уже успели оперативно "национализировать" и пристроили племянника Кадырова.
По имеющейся в росСМИ информации, 32-летний Якуб Закриев стал генеральным директором "национализированного" Danone Россия, передает 24 Канал. Заметим, что он возглавляет министерство сельского хозяйства в Чечне.
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Накануне Danone убрали к лапам России
Но начнем с сообщений, ранее появлявшихся в СМИ. Тогда журналисты писали, что у "национализации активов Danone есть "интересанты в Чечне".
А предшествовал этому указ, который 16 июля подписал Владимир Путин. Он предполагает передачу долей российского Danone и "Балтики" во временное управление Росимущества.
Документ свидетельствует о том, что отчуждены 83 миллиона акций французской компании Produits Laiters Frais Est Europe. Также предполагается отчуждение 85 тысяч акций "Danone Трейд".
Заметим, что Россия продолжает обходить санкции, наложенные на нее. В этом стране-агрессору помогают третьи государства.
Казахстан помогает обходить санкции
- Деталями по этому поводу поделился казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. Он отметил, что Казахстан помогает России обходить ограничения, наложенные на нее.
- По его словам, Казахстан – ключевое государство, через которое курсируют грузы. Им в Россию везут чипы и другие товары двойного назначения, приобретенные разными сомнительными фирмами.
- Интересно, что в документах отмечают, что покупают все на Западе и впоследствии "экспортируют" на Запад. Местные СМИ пишут, что даже существует целый список "зеленых компаний". Все они согласованы с политической верхушкой страны.
- Именно они получают продукты двойного и военного назначения. После чего занимаются транспортировкой в Россию. Аблязов говорит, что эти грузовики спокойно пересекают границу. Кроме того, на границах фиксируют гигантские очереди, простирающиеся на 10 – 15 километров.