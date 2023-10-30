Об этом говорят как местные СМИ, так и представители МЧС. Известно, что на борту воздушного судна находились пять человек.

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Что известно о ситуации

Говорят, что жесткую посадку вертолет Ми-2 совершил под Токси в Республике Саха (Якутия). Отмечают, что на борту воздушного судна находились пять человек. Пострадали не все, а только двое.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о том, что соответствующий инцидент произошел. В ведомстве отметили, что действительно в результате жестокого приземления два человека, находившиеся на борту Ми-2, пострадали.

У врага еще немало воздушных судов

Следует понимать, что к началу полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" могла похвастаться незаурядным авиапарком. Он насчитывал более 4000 воздушных судов.

Если же учитывать статистику Генштаба ВСУ, то за более чем полутора лет враг простился с более чем 300 самолетами и свыше 300 вертолетами. В то же время оккупанты все еще имеют возможность ремонтировать поврежденную технику и производить новые истребители. Так, в Москве налажено производство самолетов типа Ту-160 и Ту-22М3.

Обратите внимание на данные портала Global Firepower. Они свидетельствовали, что до 24 февраля 2022 года в России было 4182 единицы авиационной техники. В то же время авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что на конец 2021 года у врага было более 400 модернизированных Су-27СМ, Су-30СМ и Су-35.

Так, оккупанты до полномасштабного вторжения на территорию Украины имели: