Про це розповідають як місцеві ЗМІ, так і представники МНС. Відомо, що на борту повітряного судна перебували п'ятеро людей.
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Що відомо про ситуацію
Кажуть, що жорстку посадку вертоліт Мі-2 здійснив під Токсі, що у Республіці Саха (Якутія). Зазначають, що на борту повітряного судна перебували п'ятеро людей. Постраждали не всі, а лише двоє.
У пресслужбі МНС підтвердили інформацію про те, що відповідний інцидент стався. У відомстві зазначили, що дійсно внаслідок жорстокого приземлення двоє людей, котрі перебували на борту Мі-2, постраждали.
У ворога ще чимало повітряних суден
Слід розуміти, що до початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" могла похизуватися неабияким авіапарком. Він налічував понад 4000 повітряних суден.
Якщо ж враховувати статистику Генштабу ЗСУ, то за понад півтора року ворог попрощався з понад 300 літаками і понад 300 гелікоптерами. Водночас окупанти все ще мають можливість ремонтувати пошкоджену техніку та виготовляти нові винищувачі. Так, у Москві налагоджено виробництво літаків типу Ту-160 та Ту-22М3.
Звернімо увагу на дані порталу Global Firepower. Вони свідчили, що до 24 лютого 2022 року у Росії було 4 182 одиниці авіаційної техніки. Тимчасом авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що на кінець 2021 року у ворога було понад 400 модернізованих Су-27СМ, Су-30СМ та Су-35.
Так, окупанти до повномасштабного вторгнення на територію України мали:
- близько 50 Су-25 старої версії,
- понад 180 бомбардувальників Су-24,
- близько 100 винищувачів МіГ-29,
- 3 винищувачі Су-57,
- 10 МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів",
- 100 МіГ-31,
- 17 надзвукових бомбардувальників Ту-160, частину з яких модернізували до Ту-160М,
- 42 Ту-95,
- 60 бомбардувальників Ту-22М3.