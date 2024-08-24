Отказал двигатель: в России едва не разбился самолет с музыкантами

В Якутии едва не разбился самолет с музыкантами на борту. Известно, что московская кавер-группа "Монако джем" летела на выступление на корпоративе, однако легкомоторный Ан-2 экстренно приземлился посреди леса.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети добавляют, что самолет едва не разбился из-за отказа двигателя, передает 24 Канал.

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В Якутии упал самолет с музыкантами

Летевший в Якутск самолет Ан-2 с музыкантами московской кавер-группы "Монако джем", едва не разбился в Якутии. Так, легкомоторный борт совершил вынужденную посадку в 5 километрах от села Солнечный.

Известно, что самолет с музыкантами летел из Усть-Майского района в село Капитоновка (в 35 километрах к северу от Якутска). На борту "кукурузника" находились 11 человек: 3 члена экипажа и 8 пассажиров-музыкантов кавер-группы. Они летели на корпоратив золотодобытчиков, на котором должны были выступить.

По предварительной информации Ан-2 экстренно посадили в лесу из-за отказа двигателя. О пострадавших информация не поступала.

Сейчас начали уголовное производство по факту аварии в Якутии. В сети добавляют, что "кукурузник" якобы проходил проверку в конце весны. Тогда Ан-2 отправили на полный технический осмотр на Шахтинском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ, а после – выдали документы о летной годности.

В то же время экипаж объясняет причины аварии тем, что якобы внезапно произошло давление масла. Из-за этого двигатель начал терять мощность, а пилотам пришлось сажать самолет в лесу.