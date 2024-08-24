Про це повідомляють російські телеграм-канали. У мережі додають, що літак ледь не розбився через відмову двигуна, передає 24 Канал.

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У Якутії впав літак з музикантами

Літак Ан-2 з музикантами московської кавер-групи "Монако джем", що летів до Якутська, ледь не розбився в Якутії. Так, легкомоторний борт здійснив вимушену посадку за 5 кілометрів від села Сонячний.

Відомо, що літак з музикантами летів з Усть-Майського району до села Капітонівка (за 35 кілометрів на північ від Якутська). На борту "кукурузника" перебували 11 осіб: 3 члени екіпажу та 8 пасажирів-музикантів кавер-групи. Вони летіли на корпоратив золотовидобувачів, на якому мали виступити.

За попередньою інформацією Ан-2 екстрено посадили у лісі через відмову двигуна. Про постраждалих інформація не надходила.

Наразі почали кримінальне провадження за фактом аварії в Якутії. У мережі додають, що "кукурузник" нібито проходив перевірку наприкінці весни. Тоді Ан-2 відправили на повний технічний огляд на Шахтинському авіаційно-ремонтному заводі ДТСААФ, а після – видали документи про льотну придатність.

Водночас екіпаж пояснює причини аварії тим, що нібито раптово відбувся тиск олії. Через двигун почав втрачати потужність, а пілотам довелося садити літак у лісі.