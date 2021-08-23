В Ялте с подписью России, – Зеленский спрогнозировал последний саммит Крымской платформы

Владимир Зеленский заявил, что по итогам Крымской платформы 46 государств одобрили декларацию. Это гарантия, что о крымских татарах никто не забудет.

Документ четко фиксирует непризнание оккупации Крыма Россией. Об этом президент заявил в своей заключительной речи на саммите Крымской платформы 23 августа.

Что предусматривает декларация по итогам Крымской платформы

Страны должны рассмотреть дополнительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.

Объединяет усилия стран для установления безопасности в Черноморском регионе.

Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом. Согласно международного права, она должна прекратить нарушения прав человека в Крыму и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международным гуманитарным и правозащитным организациям.

В каждой стране определят ответственного чиновника для сотрудничества с офисом Крымской платформы.

Декларация открыта для присоединения других государств и международных организаций.

Зеленский пригласил Россию к Крымской платформе

По словам президента, наибольшее достижение Крымской платформы это то, что она состоялась, Не помешали даже все "палки в колеса от третьих сторон".

Россия так активно реагировала на Крымскую платформу, что создалось впечатление якобы она полноценный участник. Если эта площадка ее настолько интересует, то мы приглашаем Россию присоединиться для поиска общих путей деоккупации Крыма,

– заявил президент.

Он заверил, что в декларации всегда будет строка для подписи представителя России.

"Эта подпись будет последней. На последнем саммите Крымской платформы в Ялте", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео завершающего выступления Зеленского на Крымской платформе:

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