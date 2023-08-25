В Финляндии задержан лидер ДШРГ "Русич": он жестоко убивал украинцев с 2014 года

В Финляндии правоохранители арестовали россиянина. Им оказался один из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ "Русич" Ян Петровский.

Заметим, что ДШРГ "Русич" связывают с ЧВК "Вагнера". Но обо всем по очереди. Сначала расскажем, что известно об аресте Яна Петровского.

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Террорист, находящийся под санкциями

Следует понимать, что Ян Петровский – особо опасный военный преступник. Он был одним из лидеров, а также командиром Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Боевик попал в список санкций ЕС и США, ведь войска ДШРГ имеют связи с вагнеровцами.

Яна Петровского подозревают в совершении террористических преступлений в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

Официальные лица в США отмечают, что Петровский взял на себя ответственность за войска ДШРГ. Сделал он это после того, как основатель "Русича" Алексей Мильчаков был ранен во время боев в Харьковской области в 2022 году.

Чем опасен Ян Петровский из ДШРГ "Русич"

Ян Петровский известен также под позывным "Славян". Как отмечает журналист Денис Казанский, он – ближайший друг и соратник Алексея Мильчакова. Они еще в 2014 году пытали и жестоко убивали людей в Украине.

По этическим соображениям мы не будем показывать вам результаты военных преступлений, совершенных Петровским. Можем констатировать, что он со своими военными не только убивал украинских защитников, но и отрезал раненым уши, добивал их выстрелами в голову.

Один из кадров, который демонстрировали на Lifenews, свидетельствует об особой жестокости Петровского. На лице еще живого украинского солдата ДШРГ "Русич" вырезала эмблему – коловрат. Позже нашего защитника убили. Как отмечает Казанский, им был Иван Исик.

Сейчас важно, чтобы присоединились украинские власти и международные организации. Не знаю, стоит ли выдавать Петровского в Украину – здесь его, скорее всего, обменяют. Думаю, правильнее добиваться передачи его Гаагскому суду для пожизненного срока,

– отметил он.



Петровский – чрезвычайно опасный преступник / Фото с росСМИ

Что известно о ДШРГ "Русич"

Прежде всего следует понимать, что это российская неонацистская военная группировка. Она на стороне сепаратистов воевала на Востоке Украины с 2014 года. Кроме того, участвовала в боевых действиях в Сирии и полномасштабном вторжении России в 2022 году.

То, что ДШРГ "Русич" и ЧВК "Вагнера" могут иметь тесную связь – не выдумки. Так, тот же Алексей Мильчаков и глава ЧВК Дмитрий Уткин, разбившийся 23 августа вместе с Евгением Пригожиным, служили вместе. Они были в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России.

Украина готовит документы для экстрадиции

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора. В нем отметили, что получили информацию о задержании Петровского в Хельсинки. Его могут депортировать в Россию, а могут экстрадировать в Украину. Именно на этом настаивает государство.

15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста,

– говорят в Офисе.

Так что подозреваемого не только задержали. В настоящее время осуществляется подготовка необходимых материалов. Их передадут Финляндии, чтобы можно было экстрадировать Петровского в Украину.

Отмечают, что процессуальным руководством в производстве по Петровскому занимается Луганская областная прокуратура.

"Русич" прекращает участие в войне

Об этом заявили в неонацистской группировке "Русич" после того, как стало известно о задержании их лидера Яна Петровского в Финляндии. Его бойцы "прекращают выполнение каких-либо боевых задач" на территории Украины. Как уже отмечалось, воевали они на стороне России против нашего государства.