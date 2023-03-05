"Была лучшей во всем": под Бахмутом погибла боевая медик Яна Рыхлицкая

Возле Бахмута погибла боевая медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. Это произошло во время эвакуации раненых украинских защитников 3 марта.

Об этом сообщили близкие Яны в фейсбуке, информирует 24 Канал. Девушка активно занималась волонтерством, а также отправилась служить парамедиком.

Важно Больше всего любил жизнь, которую отдал за Украину: под Бахмутом погиб закарпатец Иван Мезей

Что известно о погибшей Яне Рыхлицкой

До начала полномасштабного вторжения Яна работала в IT-компании, а после 24 февраля 2022 года она стала волонтером. В мае девушка решила пойти служить в Вооруженные Силы Украины.



Боевая медик Яна Рыхлицкая / фейсбук Яны Рыхлицкой

Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В результате отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты,

– вспоминают о Яне ее друзья.

Благодаря Яне удалось спасти не одну жизнь украинских защитников. Похоронят девушку в Виннице.



Яна была волонтером / фейсбук Яны Рыхлицкой

приносит соболезнования семье и близким погибшему боевому медику.



Яна любила животных / фейсбук Яны Рыхлицкой



Друзья вспоминают Яну как хорошего человека / фейсбук Яны Рыхлицкой

Американский ветеран Эндрю Питерс погиб в боях с оккупантами

16 февраля во время боевых действий погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс. Ему было всего 28 лет, а родом он из Маршфилда, штат Висконсин. Его гибель подтвердили в Госдепартаменте США.

Известно, что Эндрю хорошо владел несколькими языками, в частности, русским, украинским и французским, и любил хоккей в школе. По возвращению из Афганистана он присоединился к взрослой лиге. Однако родители мужчины подчеркнули, что их сын хорошо понимал, что правильно, а что неправильно, а поэтому стремился помогать украинцам.