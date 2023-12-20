В среду, 20 декабря 2023 года, суд Евросоюза принял исключить бывшего президента-предателя Януковича и его сына из санкционного списка. В решении говорится, что ограничения были введены без надлежащей проверки оснований.

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Отмена санкций против Януковича

Важно, что не абсолютно все санкции отменил Европейский суд против Януковича, а лишь введенные по обвинениям в коррупции беглеца в начале марта 2021-го.

Обжалуемые акты должны быть отменены в той части, в которой они касаются заявителя (Януковича – 24 Канал), без необходимости рассматривать другие доводы и аргументы, выдвинутые заявителем,

– говорится в документе.

В то же время Европейский суд подверг сомнению производство, расследование и судебный процесс против Януковича в Украине. Из текста постановления следует, что должным образом не была доказана вина экс-президента в коррупционных махинациях.

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