У середу, 20 грудня 2023 року, суд Євросоюзу ухвалив виключити колишнього президента-зрадника Януковича та його сина із санкційного списку. В ухвалі йдеться, що обмеження були введені без належної перевірки підстав.
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Скасування санкцій проти Януковича
Важливо, що не абсолютно всі санкції скасував Європейський суд проти Януковича, а лише ті, що були запроваджені за звинуваченнями в корупції втікача на початку березня 2021-го.
Оскаржувані акти мають бути скасовані в тій частині, в якій вони стосуються заявника (Януковича – 24 Канал), без необхідності розглядати інші доводи та аргументи, висунуті заявником,
– йдеться в документі.
Водночас Європейський суд поставив під сумнів провадження, розслідування та судовий процес проти Януковича в Україні. З тексту ухвали випливає, що належним чином не було доведено провини експрезидента в корупційних махінаціях.
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- Варто сказати, що це не перша така ухвала суду Євросоюзу. У ЄС уже скасовували рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. Зрештою у вересні 2022 колишнього президента-зрадника виключили з одного зі санкційних списків.
- Однак щодо сімейства Януковичів діє інше санкційне рішення ЄС від серпня 2022 року, яке поки не було оскаржене. Експрезиденту та його сину досі заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на територію країн Альянсу.