Инфовброс о Януковиче, Бойко, Мураеве по глупости "тянут россияне", – Подоляк
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк призвал украинцев не обращать внимания на инфовбросы в отношении Януковича, Бойко или Мураева.
Украинская делегация уже прибыла на переговоры с Россией. Третий раунд переговоров начнется через несколько минут.
Внимание Переговоры с Россией начнутся через несколько минут
Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, серьезно считающей, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на разные токсичные фамилии вроде Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне,
– отметил Подоляк.
О чем идет речь?
В инфопространстве ходят слухи, что Москва хочет вернуть Януковичу президентство, а премьером сделать Бойко. Мол, Янукович уже вылетел из Москвы в Минск.
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