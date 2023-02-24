Янукович должен был благословить Медведчука руководить Украиной, – FT

Государственный предатель и кум Владимира Путина Виктор Медведчук убеждал Кремль, что украинцы не будут противиться. Он надеялся находиться в оккупационной администрации.

Об этом рассказали в газете Financial Times со ссылкой на анонимные источники в Кремле. Отметили, что Кремль прислушался к Медведчуку, но среди ряда чиновников были сомнения.

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"Когда Путин начал составлять планы вторжения, Медведчук настаивал, что украинцы встретят российские войска с открытыми объятиями. Одна часть плана касалась Виктора Януковича, бывшего президента Украины, находившегося в изгнании после бегства от Майдана 2014 года. Он должен был выступить с видеообращением, в котором предоставить Медведчуку легитимность и благословить его руководить Украиной при поддержке России", – сообщили в FT.

Врал россиянам

Однако слова Медведчука не были подкреплены фактами – на самом деле, пророссийские силы в Украине были в меньшинстве. Анонимные источники FT считают, что слова кума Путина можно было опровергнуть.

Если Медведчук говорит, что идет дождь, нужно посмотреть в окно, и там будет солнце. У вас есть данные соцопросов, у вас есть спецслужбы – как вы можете делать какие-то серьезные выводы на основании того, что говорит Медведчук?, – заявил один из российских эксчиновников.

Как действовало окружение Медведчука

Несмотря на все опасения относительно Медведчука, федеральная служба безопасности России опиралась на его информацию. В FT отметили, что Кремль платил деньги будущим коллаборантам и считал, что уже победил Украину.

"Некоторые из сотрудников Медведчука работали наблюдателями во время наступления российских войск, рисуя разметку на зданиях и дорогах, чтобы направить захватчиков в ключевые места. Другие координировали нападение на правительственный квартал", – говорится в издании.

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Кроме этого, оцепление Медведчука помогло России почти без сопротивления оккупировать Юг. В частности, Херсон. Однако люди кума Путина преимущественно брали деньги и убегали или предупреждали Украину об указаниях оккупантов.

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