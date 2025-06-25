"На Канарах": Слава Каминская обнародовала фото с якобы Януковичем
- Украинская певица Слава Каминская опубликовала фото с мужчиной, похожим на Виктора Януковича, с подписью "Какие люди на Канарах".
- Пост вызвал бурную реакцию в сети, с более 1000 комментариев, где пользователи выразили сомнения относительно подлинности фото и возмущение его публикацией.
Украинская певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", вечером 24 июня обнародовала в сети фото с якобы беглым президентом Виктором Януковичем.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Славы Каминской в инстаграме.
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Каминская показала фото с якобы Януковичем
Каминская обнародовала селфи с мужчиной, похожим на Януковича и написала: "Какие люди на Канарах".
Сообщение Каминской / Скриншот
Певица распространила этот пост также в сторис, прикрыв часть фото мемом "Батя, я стараюсь" с бывшей женой Януковича.
Не поверите, кого я встретила,
– написала в сторис Каминская.
Сторис Каминской / Скриншот
В сети резко отреагировали. Только за 2 часа під постом оставили более 1000 комментариев. Часть пользователей выразили сомнения, что это не фотошоп.
Среди прочего также писали:
- "Он должен быть не на Канарах, а на нарах",
- "Вы должны были его, как минимум, ударить. Господи, какой стыд, фу",
- "Как встретите Путина, тоже селфи попросите. Что у этих людей в головах",
- "Если это настоящее фото (не фотошоп), то это п****ць",
- "Фото передано представителям ГУР и СБУ",
- "Живой ли, или восковой, или фотошоп, но это неважно. Как женщина украинка додумалась это выставить",
- "Этому вы***ку нужно в рожу плюнуть, а не фоткаться".
Заметим, что были и те, кто писал "класс" и называл Януковича якобы "лучшим президентом".
Комментарии под постом Каминской / Скриншоты (осторожно, нецензурная лексика)
В сети также предположили, что это фото – "робота искусственного интеллекта".