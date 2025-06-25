"На Канарах": Слава Каминская обнародовала фото с якобы Януковичем

Украинская певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", вечером 24 июня обнародовала в сети фото с якобы беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Славы Каминской в инстаграме.

Читайте также Элитное село: в Офисе генпрокурора рассказали, где сейчас Янукович

Каминская показала фото с якобы Януковичем

Каминская обнародовала селфи с мужчиной, похожим на Януковича и написала: "Какие люди на Канарах".

Сообщение Каминской / Скриншот

Певица распространила этот пост также в сторис, прикрыв часть фото мемом "Батя, я стараюсь" с бывшей женой Януковича.

Не поверите, кого я встретила,

– написала в сторис Каминская.

Сторис Каминской / Скриншот

В сети резко отреагировали. Только за 2 часа під постом оставили более 1000 комментариев. Часть пользователей выразили сомнения, что это не фотошоп.

Среди прочего также писали:

"Он должен быть не на Канарах, а на нарах",

"Вы должны были его, как минимум, ударить. Господи, какой стыд, фу",

"Как встретите Путина, тоже селфи попросите. Что у этих людей в головах",

"Если это настоящее фото (не фотошоп), то это п****ць",

"Фото передано представителям ГУР и СБУ",

"Живой ли, или восковой, или фотошоп, но это неважно. Как женщина украинка додумалась это выставить",

"Этому вы***ку нужно в рожу плюнуть, а не фоткаться".

Заметим, что были и те, кто писал "класс" и называл Януковича якобы "лучшим президентом".

Комментарии под постом Каминской / Скриншоты (осторожно, нецензурная лексика)

В сети также предположили, что это фото – "робота искусственного интеллекта".