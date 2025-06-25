Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Слави Камінської в інстаграмі.
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Камінська показала фото з нібито Януковичем
Камінська оприлюднила селфі з чоловіком, схожим на Януковича й написала: "Які люди на Канарах".
Допис Камінської / Скриншот
Співачка поширила цей допис також у сторіс, прикривши частину фото мемом "Батя, я стараюсь" з колишньою дружиною Януковича.
Не повірите, кого я зустріла,
– написала в сторіс Камінська.
Сторіс Камінської / Скриншот
У мережі різко відреагували. Лише за 2 години пост прокоментували понад 1000 разів. Частина користувачів висловили сумніви, що це не фотошоп.
Серед іншого також писали:
- "Він має бути не на Канарах, а на нарах",
- "Ви мали його, як мінімум, вдарити. Господи, який сором, фу",
- "Як зустрінете Путіна, теж селфі попросіть. Що в цих людей у головах",
- "Якщо це справжнє фото (не фотошоп), то це п****ць",
- "Фото передано представникам ГУР та СБУ",
- "Чи живий, чи восковий, чи фотошоп", але це неважливо. Як жінка українка додумалася це виставити",
- "Цьому ви***ку потрібно в пику плюнути, а не фоткатись".
Зауважимо, що були й ті, хто писав "клас" і називав Януковича нібито "найкращим президентом".
Коментарі під постом Камінської / Скриншоти (обережно, нецензурна лексика)
У мережі також писали, що це фото – "робота штучного інтелекту".