Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Слави Камінської в інстаграмі.

Читайте також Елітне село: в Офісі генпрокурора розповіли, де зараз Янукович

Камінська показала фото з нібито Януковичем

Камінська оприлюднила селфі з чоловіком, схожим на Януковича й написала: "Які люди на Канарах".

Допис Камінської / Скриншот

Співачка поширила цей допис також у сторіс, прикривши частину фото мемом "Батя, я стараюсь" з колишньою дружиною Януковича.

Не повірите, кого я зустріла,

– написала в сторіс Камінська.

Сторіс Камінської / Скриншот

У мережі різко відреагували. Лише за 2 години пост прокоментували понад 1000 разів. Частина користувачів висловили сумніви, що це не фотошоп.

Серед іншого також писали:

"Він має бути не на Канарах, а на нарах",

"Ви мали його, як мінімум, вдарити. Господи, який сором, фу",

"Як зустрінете Путіна, теж селфі попросіть. Що в цих людей у головах",

"Якщо це справжнє фото (не фотошоп), то це п****ць",

"Фото передано представникам ГУР та СБУ",

"Чи живий, чи восковий, чи фотошоп", але це неважливо. Як жінка українка додумалася це виставити",

"Цьому ви***ку потрібно в пику плюнути, а не фоткатись".

Зауважимо, що були й ті, хто писав "клас" і називав Януковича нібито "найкращим президентом".

Коментарі під постом Камінської / Скриншоти (обережно, нецензурна лексика)

У мережі також писали, що це фото – "робота штучного інтелекту".