Янукович снова пожаловался в суд, что его незаконно отстранили от должности президента

Виктор Янукович засыпает украинские суды исками. На этот раз президент-беглец пожаловался в ОАСК на то, что его якобы незаконно отстранили от должности главы государства.

Об этом сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Янукович требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента в другой способ, кроме импичмента.

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Окружной админсуд открыл производство

Окружной административный суд Киева открыл производство. Дело будут рассматривать в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент,

– написала Совгиря.

Отметим, что парламент лишил Януковича звания президента – путем принятия закона от 4 февраля 2015 года.

Конституционный Суд ранее рассматривал конституционность закона

Ранее Конституционный Суд уже рассматривал конституционность этого закона. Однако КСУ закрыл производство в декабре 2019 года. Этот спор определили как спор политического характера.

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Что известно об исках Януковича в Окружной админсуд:

Янукович уже ранее подавал иск в ОАСК о лишении его должности президента.

Рассмотрение дела назначили на 10:15 16 февраля 2022 года.

На заседание вызовут представителей обеих сторон.

Адресом для переписки с президентом-беглецом является Ростов-на-Дону.

Ранее Ольга Совгиря сообщала, что это дело должен рассматривать Верховный Суд, а не ОАСК.

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Текст публикации Ольги Совгири:

Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины в другой способ, кроме как путем импичмента.

Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент.