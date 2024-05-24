В Беларусь прилетел самолет Януковича, – партизаны

Беларусь прилетел самолет беглого президента Виктора Януковича. Также в стране сейчас находится Путин и министр обороны России.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" заявил, что 24 мая в Беларусь приземлился самолет Януковича.

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Янукович прилетел в Беларусь

В 12:50 24 мая в аэропорту "Гомель" приземлился самолет Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

К слову, сейчас в Беларуси также находится диктатор Путин с официальным визитом к самопровозглашенному главе государства Александру Лукашенко. Кроме этого, в Беларусь прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов.

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Что известно о визите Путина в Беларусь

23 Путин прилетел в Беларусь, якобы в ответ на приглашение Александра Лукашенко.

Российские пропагандистские каналы писали, что в тот день состоялось "большое общение" Путина и Лукашенко в Минске, а 24 мая "будет целый день этого самого официального визита".

По данным российских СМИ, Лукашенко и Путин должны обсудить учения по применению нестратегического ядерного оружия. Беларусь также присоединится к ним.

Кроме того, среди тем, как сообщили пропагандисты, война с Украиной и "поведение Польши и стран Балтии на границе с Беларусью".

Какова роль Януковича в этих переговорах – пока неизвестно. Официально о его визите не сообщалось. Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.