Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" заявив, що 24 травня у Білорусь приземлився літак Януковича.

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Янукович прилетів до Білорусі

О 12:50 24 травня в аеропорту "Гомель" приземлився літак Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

До слова, наразі у Білорусі також перебуває диктатор Путін з офіційним візитом до самопроголошеного голови держави Олександра Лукашенка. Крім цього, до Білорусі прилетів новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов.

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Що відомо про візит Путіна до Білорусі

23 Путін прилетів до Білорусі, нібито у відповідь на запрошення Олександра Лукашенка.

Російські пропагандистські канали писали, що того дня відбулося "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін мають обговорити навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до них.

Крім того, серед тем, як повідомили пропагандисти, війна з Україною та "поведінка Польщі та країн Балтії на кордоні з Білоруссю".

Яка роль Януковича у цих перемовинах – поки що невідомо. Офіційно про його візит не повідомлялося. Востаннє Янукович був у Білорусі у березні 2022 року.