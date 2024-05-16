Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що вторгнення з Білорусі не буде. Алєксандр Лукашенко буде спробувати відмовити Путіна, адже в іншому разі буде загроза для білоруських НПЗ.

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Яку операцію планує ворог

За словами Світана, загрози щодо наступальних дій росіян в Чернігівську область немає. Однак ворог може погрожувати зі сторони Білорусі для того, аби Україна розтягла свої резерви, які є, наприклад, в Донецькій області по додатковій лінії фронту.

На Харків вони змусили нас перекинути резерви, така ж сама картина буде найближчим часом біля Сум. Саме такі "тривожні" операції росіяни можуть планувати на кордоні України з Білоруссю,

– зауважив військовий експерт.

Білорусь тривожать такі плани Кремля

Варто зазначити, що в росіян є проблема. Алєксандр Лукашенко, на думку Світана, розуміє, що якщо з Білорусі будуть "косі погляди" на Україну, це буде загрозою для білоруських основних об'єктів з боку нашої країни.

Це нафтопереробні заводи, які виготовляють дизель, для російської армії, до речі, теж, Мозорський НПЗ, "Нафтан" і т.д., до яких ми дістаємо,

– зазначив військовий експерт.

Світан пояснив, що для Лукашенка знищення цих об'єктів буде болючою подією, адже вони збагачують його "кишені". Для України ж ці заводи стануть легальними воєнними цілями, які будуть знищені, як тільки, з Білорусі буде вторгнення.

Лукашенко "триста раз подумає, подзвонить Сі Цзіньпіну з проханням втихомирити Путіна" для того, щоб він не підставляв Білорусь під удар українських військових,

– додав військовий експерт.

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