Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Гулевича відправили у відставку 10 травня. Він додав, що це трапилось "одразу після того, як Лукашенко повернувся із Москви". Там, перед 9 травням, він мав нічну зустріч з Путіним, Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Герасимовим.

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Причини звільнення

Постать Гулевича, на думку Латушка, цікава, адже він родом із Слуцького району Білорусі, де переважно живуть свідомі громадяни та спілкуються рідною білоруською мовою.

Він (Гулевич – 24 Канал) – білорус, проте я не хочу його ідеалізувати. Його призначили начальником Генерального штабу у 2021 році, ще до вторгнення Росії в Україну, яке підтримав режим Лукашенка. Гулевич також є у санкційних списках. Проте деякі джерела повідомляють, що він був готовий до комунікації із Заходом,

– зауважив опозиціонер.

Павло Латушко підкреслив, що воєнний суверенітет Білорусії дуже обмежений. Рішення про звільнення із важливих військових посад у Білорусі приймають у Москві. Лукашенко ж просто підписує накази.

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