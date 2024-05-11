Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Гулевича отправили в отставку 10 мая. Он добавил, что это случилось "сразу после того, как Лукашенко вернулся из Москвы". Там, перед 9 мая, он имел ночную встречу с Путиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

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Причины увольнения

Фигура Гулевича, по мнению Латушко, интересная, ведь он родом из Слуцкого района Беларуси, где преимущественно живут сознательные граждане и общаются на родном белорусском языке.

Он (Гулевич – 24 Канал) – белорус, однако я не хочу его идеализировать. Его назначили начальником Генерального штаба в 2021 году, еще до вторжения России в Украину, которое поддержал режим Лукашенко. Гулевич также есть в санкционных списках. Однако некоторые источники сообщают, что он был готов к коммуникации с Западом,

– отметил оппозиционер.

Павел Латушко подчеркнул, что военный суверенитет Белоруссии очень ограничен. Решение об увольнении с важных военных должностей в Беларуси принимают в Москве. Лукашенко же просто подписывает приказы.

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