Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Гулевича отправили в отставку 10 мая. Он добавил, что это случилось "сразу после того, как Лукашенко вернулся из Москвы". Там, перед 9 мая, он имел ночную встречу с Путиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
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Причины увольнения
Фигура Гулевича, по мнению Латушко, интересная, ведь он родом из Слуцкого района Беларуси, где преимущественно живут сознательные граждане и общаются на родном белорусском языке.
Он (Гулевич – 24 Канал) – белорус, однако я не хочу его идеализировать. Его назначили начальником Генерального штаба в 2021 году, еще до вторжения России в Украину, которое поддержал режим Лукашенко. Гулевич также есть в санкционных списках. Однако некоторые источники сообщают, что он был готов к коммуникации с Западом,
– отметил оппозиционер.
Павел Латушко подчеркнул, что военный суверенитет Белоруссии очень ограничен. Решение об увольнении с важных военных должностей в Беларуси принимают в Москве. Лукашенко же просто подписывает приказы.
Беларусь и ее политика в отношении ядерного оружия
- В районе белорусского города Осиповичи активно происходит реконструкция бывшей военной базы. Ранее эта база использовалась для хранения ядерного оружия, это вызывает предположения у аналитиков относительно возможного ее повторного использования для этих целей.
- Самопровозглашенный президент Беларуси высказал свою позицию относительно ядерного оружия и его использования. Он отметил, что оно необходимо для обеспечения безопасности, но не уточнил, от кого именно.
- После ядерных угроз России Западу, белорусы также решили продемонстрировать свою мощь в этом вопросе. Они объявили о проведении проверки ядерного оружия.