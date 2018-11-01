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      Янукович и госизмена: что мешает приговора?

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      Януковича надо судить сначала за экономические преступления
      Януковича надо судить сначала за экономические преступления / Фото из открытых источников

      Кому-то в Украине захотелось собрать лавры – посадить Януковича за госизмену, и в результате теперь имеем целый сериал. Зато надо принять отдельный закон.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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      Как отмечает специалист, Янукович вряд ли захотел бы ехать в Украину, если бы его судили не за госизмену, а коррупцию. За коррупционные действия, отмечает Бала, во всем мире сажают в тюрьму и президентов, и премьеров, начиная с Южной Кореи, заканчивая Бразилией, где очень популярного президента посадили на 12 лет.

      Чтобы судить за государственную измену, надо принять новый закон – об антигосударственной деятельности. В нем надо все четко расписать, чтобы не приглашать лингвистов для объяснения. В частности, в положении о финансировании террористических объединений, деятельность которых угрожает государственному строю, должно быть четко определено: коллаборационизм, сепаратизм, положение о СМИ, которые поддерживают такие призывы и тому подобное. Янукович пусть приезжает, надеюсь, его задержат без права залога и выдвинут обвинения, за которые его реально можно посадить,
      – подчеркнул Виталий Бала.

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      Напомним, СМИ обнародовали информацию, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен присутствовать на заседании в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о его госизмене. Впоследствии адвокат политика Александр Байдык отметил, что имелось в виду выступление в режиме видеоконференции.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Евромайдан Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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