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      Янукович і держзрада: що заважає вироку?

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      Януковича треба судити спочатку за економічні злочини
      Януковича треба судити спочатку за економічні злочини / Фото з відкритих джерел

      Комусь в Україні захотілося зібрати лаври – посадити Януковича за держзраду, і в результаті тепер маємо цілий серіал. Натомість треба ухвалити окремий закон.

      Таку думку 24 каналу висловив директора Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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      Як зазначає фахівець, Янукович навряд чи захотів би їхати до України, якби його судили не за держзраду, а корупцію. За корупційні дії, відзначає Бала, в всьому світі ув’язнюють і президентів, і прем’єрів, починаючи з Південної Кореї, закінчуючи Бразилією, де дуже популярного президента посадили на 12 років.

      Щоб судити за державну зраду, треба прийняти новий закон – про антидержавну діяльність. В ньому треба все чітко розписати, щоб не запрошувати лінгвістів для пояснення. Зокрема, в положенні про фінансування терористичних об’єднань, діяльність яких загрожує державному устрою, має бути чітко визначено: колабораціонізм, сепаратизм, положення про ЗМІ, які підтримують такі заклики тощо. Янукович нехай приїжджає, сподіваюся, його затримають без права застави і висунуть обвинувачення, за які його реально можна посадити,
      – підкреслив Віталій Бала.

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      Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили інформацію, що колишній український президент Віктор Янукович має намір бути присутнім на засіданні в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа про його держзраду. Згодом адвокат політика Олександр Байдик зазначив, що мався на увазі виступ у режимі відеоконференції.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Віктор Янукович Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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