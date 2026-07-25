Живет под фейковым именем в новом "Межигорье": СМИ раскрыли жизнь семьи Януковича в России

Сбежавший президент Виктор Янукович, вероятно, живет в имении в российском городе Сочи под фейковым именем. Его семья владеет значительным количеством тамошней недвижимости и миллионами долларов на депозитах.

Об этом говорится в сюжете "Телевидение Торонто".

Как сейчас живет Янукович и его семья?

Автор расследования Анатолий Остапенко сообщил, что новые детали удалось установить благодаря анализу российских государственных реестров, слитых баз данных, информации об авиаперелетах, телефонных номерах и публикациях в социальных сетях.

По данным журналистов, Янукович пользуется документами по имени Олега Николаевича Леонова. Им удалось установить, что человек с таким именем зарегистрирован на сайте департамента здравоохранения и имеет дату рождения 9 июля 1950, совпадающую с датой рождения экспрезидента.

К тому же Леонова – девичья фамилия матери Януковича.

После побега из Украины Янукович поселился в России и получил "дачу" в Сочи. Речь идет о комплексе "Благодать" на улице Есауленко, 15. По данным журналистов, на территории площадью около трех гектаров расположены несколько домов, большие теплицы, сад, часовня, водоем, а также открывается вид на море и горы.

По версии расследования, находящиеся в розыске бывшие работники Управления государственной охраны Украины после побега в Россию начали служить в Федеральной службе охраны России. Именно они могут обеспечивать охрану Януковича и его семьи.

Вместе с охранниками самолетами путешествовали гражданская жена Януковича Любовь Садыкова (Полежай), ее дочь Мария Садыкова и сестра Надежда Маренцева. Любовь Садыкова публиковала в соцсетях фотографии, которые, как утверждается, совпадают со снимками сочинской резиденции Януковича.

Вероятное имение Януковича в Сочи / Скриншот с видео

А после 2014 года Любовь Садыкова уезжала из России только в оккупированную Абхазию. Вместе с ней и охранниками путешествовал и "Леонов Олег Николаевич".

Кроме того, журналисты нашли номер телефона, которым пользовалась бывшая официальная супруга экспрезидента Людмила Янукович. В российском портале Госуслуги с 19 июня 2026 г. он значится как номер умершего лица. Однако других подтверждений ее вероятной смерти авторы расследования не нашли.

По данным журналистов, старший сын Януковича Александр вместе с женой и двумя сыновьями живет в России под фамилией Соколовы. В частности, его жена Елена за эти годы стала владелицей более 27 тысяч квадратных метров недвижимости в России, в том числе в элитном коттеджном городке "Бенилюкс" под Москвой. Сам же Александр имел связи с ФСБ.

В 2024 году на депозитах внука Януковича Виктора в российских банках хранилось почти 5 миллионов долларов.