Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях

С 1 января вырастет размер минимальной зарплаты до 4 723 гривен, как это предусматривает бюджет-2020. Одновременно возрастет и прожиточный минимум. Физические лица-предприниматели будут платить налоги по-новому, а владельцев авто с евробляхами ждут штрафы за нарушение правил. В действие входят новые правила начисления субсидий. Генеральная прокуратура становится Офисом Генпрокурора.

Зарплата и прожиточный минимум

С 1 января вступит в силу новый бюджет страны, который Верховная Рада утвердила еще 14 ноября.

Увеличение минимальной зарплаты, предусмотренное новым бюджетом, – до 4 723 гривен. Этот показатель вырастет на 550 гривен, или на 13%.

Знайте больше: Законы, которые изменят жизнь украинцев в 2020 году

Прожиточный минимум в январе увеличится на 162 гривны составит 2 027 гривен. Новый бюджет предусматривает и рост минимума к концу года – до 2189 гривен:

с 1 января – 2027 гривен;

с 1 июля – 2118 гривен;

с 1 декабря – 2189 гривен.



Что будет с прожиточным минимумом и минимальной зарплатой/ Инфографика 24 канала

В то же время в декабре Кабинет Министров одобрил законопроект, отменяющий привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что это позволит в дальнейшем увеличить минимум до 4 200 гривен.

Налоги для ФЛП

Налоги для физических-лиц предпринимателей со следующего года вырастут – это также связано с увеличением прожиточного минимума и зарплат.

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 гривен в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога). ФЛП на второй группе упрощенной системы — 1983,66 гривен в месяц (1039,06 гривен ЕСВ и 944,6 гривен единого налога).

в месяц (1039,06 гривен ЕСВ и 944,6 гривен единого налога). ФЛП на третьей группе будут зависеть от величины дохода и системы, которую выберут: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС), и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит.



Сколько налогов будут платить ФЛП с 1 января 2020 года / Инфографика 24 канал

​Обо всем: Сколько в 2020 году ФЛП будут платить за себя и сотрудников

Пенсии

Минимальная пенсия с 1 января 2020 года составит 1638 гривен – это до перерасчета. Он предусмотрен с 1 марта. Формулу пересчета одобрили в октябре 2017-го года в рамках пенсионной реформы правительства Гройсмана.

Для Пенсионного фонда расходы бюджета запланированы в объеме 172,6 миллиарда гривен. По информации Минсоцполитики, этого может оказаться мало – в 2020 может дополнительно потребоваться 23 миллиарда гривен на выплату пенсий

Однако с 1 января 2020 года пересчитают минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Цены на газ

С 1 января 2020 года меняются условия на газовом рынке. Украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях.

У украинцев с 1 января будет два варианта, как платить за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), либо по рыночной цене. Чтобы защитить население от колебания цен, Кабмин ввел так называемую "страховую цену", то есть фиксацию цены на определенном уровне.

Страховая цена "Нафтогаза" – 6 961 гривен за тысячу кубометров с НДС. Ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и она на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Однако конечная стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, их устанавливает Нацкомиссия по тарифам. Если смотреть на тарифы в ноябре, то стоимость газа может составлять около 8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Квартальная цена будет действовать автоматически для всех потребителей. Какими будут рыночные цены, пока неизвестно, поскольку новый договор с "Газпромом" на транзит газа еще не подписан.

Читайте также: Тарифы на газ в 2020 году – повысятся ли цены?

Субсидии

В 2020 году все расходы на субсидии объединят. С января украинцы будут получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа только наличными деньгами.



Правила офрмления субсидий / Инфографика 24 канала

Объемы финансирования также изменятся. В 2019 году на субсидии выделили 58 миллиардов гривен, а в 2020 планируют потратить на 10,4 миллиарда гривен меньше — 47,6.

Евробляхи

Владельцев евроблях с 1 января ждут штрафы. Те, кто ввез автомобиль с нарушением таможенных правил, уплатят штраф.

17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

Больше без ГПУ

С началом нового 2020 года Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование. Вместо нее со 2 января начинает свою работу Офис Генерального прокурора.

Глава пока еще Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что в ведомстве уже полностью завершили переаттестацию. До сентября 2020 года ее проведут на местах.

Стоит знать: Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку

Новые и отмененные авиарейсы

Ирландский лоукостер Ryanair с 15 января 2020 года запустит прямые авиарейсы из Херсона в Катовице, что в Польше. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Продолжительность полета – два часа. Стоимость одного билета без багажа – от 19,27 евро.



Сколько стоит такси из аэропорта в столицах мира / инфографика 24 канала

Зато 13 января прекратит полеты итальянский лоукостер Ernest Airlines. Национальное агентство по гражданской авиации Италии ENAC останавливает действие лицензии авиакомпании. Ernest Airlines объединял 4 украинских города (Киев, Львов, Одесса, Харьков) с рядом городов в Италии.