В январе ОККО установила плюс три новых Ultra Fast Chargers

В январе сеть ОККО пополнилась тремя новыми Ultra Fast Chargers на 160 кВт. Скоростные зарядки для электромобилей на 4 порта каждая установлены на АЗК в трех городах.

В частности, в Киеве (по улице Новоконстантиновской, 4 Ж), в Одессе (по улице Саймона Литмана, 2 А) и в Белой Церкви (по улице Героев 72-й бригады, 55), информирует 24 Канал.

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В прошлом году компания установила 7 Ultra Fast Chargers на 4 АЗК – в Киевской и Ровенской областях, в городе Днепр и на выезде из города (в поселке городского типа Слобожанское). В ближайшее время новые скоростные зарядки появятся также в Киеве, Львове и области.



39 Ultra Fast Chargers уже работают на 22 АЗК / Фото ОККО

Таким образом на сегодня в сети на двух потоковых трассах – "Киев – Одесса" и "Киев – Львов – Чоп", а также на въезде/выезде из Киева в сторону Полтавы и Харькова и в крупных городах – уже работают 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК (по 2 или 1 зарядке на одном АЗК). А это означает, что владельцы электрокаров могут зарядить батарею своего авто до 80% за примерно 40 минут. Заряжаться на одной станции может 3 или 4 авто одновременно.

В общем зарядками для электромобилей различной мощности и различных типов портов охвачено уже 49 АЗК сети. Компания в том числе работает и с партнерскими зарядками. Спланировать свой маршрут водители могут воспользовавшись картой на сайте ОККО.