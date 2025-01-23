В січні ОККО встановила плюс три нові Ultra Fast Chargers

Зокрема, у Києві (по вулиці Новокостянтинівській, 4 Ж), в Одесі (по вулиці Саймона Літмана, 2 А) та у Білій Церкві (по вулиці Героїв 72-ї бригади, 55), інформує 24 Канал.

Буде цікаво Підрозділам ДШВ передано усі 10 комплексів Пульстрон у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО"

Минулого року компанія встановила 7 Ultra Fast Chargers на 4 АЗК – в Київській та Рівненській областях, в місті Дніпро та на виїзді з міста (в селищі міського типу Слобожанське). Найближчим часом нові швидкісні зарядки з'являться також в Києві, Львові та області.



39 Ultra Fast Chargers вже працюють на 22 АЗК / Фото ОККО

Таким чином на сьогодні в мережі на двох потокових трасах – "Київ – Одеса" і "Київ – Львів – Чоп", а також на в'їзді/виїзді з Києва у бік Полтави й Харкова й у великих містах – вже працюють 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК (по 2 чи 1 зарядці на одному АЗК). А це означає, що власники електрокарів можуть зарядити батарею свого авто до 80% за приблизно 40 хвилин. Заряджатися на одній станції може 3 або 4 авто одночасно.

Загалом зарядками для електромобілів різної потужності та різних типів портів охоплено вже 49 АЗК мережі. Компанія в тому числі працює і з партнерськими зарядками. Спланувати свій маршрут водії можуть скориставшись картою на сайті ОККО.