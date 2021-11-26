В Японии мог подтаять участок стены вокруг "Фукусимы-1": есть ли угроза

В Японии вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" тает участок так называемой ледяной стены. Проблему обнаружили работники японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).

Благодаря такой системе заморозки грунтовые воды не попадают под здания реакторов станции и не смешиваются там с радиоактивной жидкостью. 18 ноября измерительный прибор зафиксировал повышенную температуру 13,4 градуса. Сотрудники TEPCO вскопали землю и обнаружили, что в месте, где должен был быть лед, на самом деле была вода.

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Причина проблемы

Специалисты считают, что температуру мог повысить источник, который пробился сквозь почву и начал размораживать ледяную стену.

Энергетическая компания в начале декабря установит стальные пластины и трубы. Так хотят предотвратить проникновение воды за периметр. Внутри стены уровень воды не изменился.

Авария на Фукусиме-1