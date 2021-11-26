В Японии мог подтаять участок стены вокруг "Фукусимы-1": есть ли угроза
Источник:телеканал NHK
В Японии вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" тает участок так называемой ледяной стены. Проблему обнаружили работники японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).
Благодаря такой системе заморозки грунтовые воды не попадают под здания реакторов станции и не смешиваются там с радиоактивной жидкостью. 18 ноября измерительный прибор зафиксировал повышенную температуру 13,4 градуса. Сотрудники TEPCO вскопали землю и обнаружили, что в месте, где должен был быть лед, на самом деле была вода.
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Причина проблемы
Специалисты считают, что температуру мог повысить источник, который пробился сквозь почву и начал размораживать ледяную стену.
Энергетическая компания в начале декабря установит стальные пластины и трубы. Так хотят предотвратить проникновение воды за периметр. Внутри стены уровень воды не изменился.
Авария на Фукусиме-1
- 11 марта 2011 года в Японии произошло крупнейшее в истории землетрясение силой в 9 баллов по шкале Рихтера. Из-за катаклизма была авария на АЭС Фукусима-1 самого высокого уровня радиационной опасности – семи баллов по международной шкале ядерных событий. Ее часто сравнивают со взрывом на Чернобыльской АЭС, а Япония и до сих пор борется с ее последствиями.
- Три работающих энергоблока на станции тогда немедленно остановили и прервали электроснабжение, которое необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора.
- Тогда на первом энергоблоке АЭС прогремел взрыв, разрушивший часть защитных бетонных конструкций, четыре человека получили ранения.
- Блок взорвался, потому что из-за падения уровня воды в реакторе и перегрева активной зоны образовался водород.
- Вокруг реактора создали зону отчуждения. Жертвами трагедии стали примерно 18 тысяч человек.