Завдяки такій системі заморозки ґрунтові води не потрапляють під будівлі реакторів станції і не змішуються там з радіоактивною рідиною. 18 листопада вимірювальний прилад зафіксував підвищену температуру 13,4 градуси. Співробітники TEPCO скопали землю і виявили, що в місці, де мав бути лід, насправді була вода.

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Причина проблеми

Спеціалісти вважають, що температуру могло підвищити джерело, яке пробилось крізь ґрунт і почало розморожувати крижану стіну.

Енергетична компанія на початку грудня встановить сталеві пластини і труби. Так хочуть запобігти проникненню води за периметр. Всередині стіни рівень води не змінився.

Аварія на Фукусімі-1