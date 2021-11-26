Завдяки такій системі заморозки ґрунтові води не потрапляють під будівлі реакторів станції і не змішуються там з радіоактивною рідиною. 18 листопада вимірювальний прилад зафіксував підвищену температуру 13,4 градуси. Співробітники TEPCO скопали землю і виявили, що в місці, де мав бути лід, насправді була вода.
До теми Як змії допомагають вченим контролювати радіацію у Фукусімі
Причина проблеми
Спеціалісти вважають, що температуру могло підвищити джерело, яке пробилось крізь ґрунт і почало розморожувати крижану стіну.
Енергетична компанія на початку грудня встановить сталеві пластини і труби. Так хочуть запобігти проникненню води за периметр. Всередині стіни рівень води не змінився.
Аварія на Фукусімі-1
- 11 березня 2011 року у Японії стався найбільший в історії землетрус силою у 9 балів за шкалою Ріхтера. Через катаклізм була аварія на АЕС Фукусіма-1 найвищого рівня радіаційної небезпеки – семи балів за міжнародною шкалою ядерних подій. Її часто порівнюють із вибухом на Чорнобильській АЕС, а Японія і до сьогодні бореться із її наслідками.
- Три працюючі енергоблоки на станції тоді негайно зупинили і перервали електропостачання, яке необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора.
- Тоді на першому енергоблоці АЕС пролунав вибух, що зруйнував частину захисних бетонних конструкцій, четверо людей отримали поранення.
- Блок вибухнув, тому що через падіння рівня води в реакторі та перегріву активної зони утворився водень.
- Навколо реактора створили зону відчуження. Жертвами трагедії стали приблизно 18 тисяч людей.