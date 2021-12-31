В Японии вспышка птичьего гриппа: уничтожат более сотни птиц

В японской префектуре Эхиме на острове Сикоку вспыхнул высокопатогенный птичий грипп H5N1. Местные власти сообщили, что недуг обнаружили на ферме.

В результате вспышки инфекции в стране уничтожат около 130 тысяч кур. В радиусе трех километров вокруг фермы уже была введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.

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Вспышка высокопатогенного вируса типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные на нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек,

– говорится в сообщении.

В стране участились вспышки птичьего гриппа

За последних 4 месяца в Японии было несколько вспышек птичьего гриппа. Поэтому в стране уничтожили уже около 400 тысяч кур.

Птичий грипп H10N3 – что это? Это низкопатогенный и относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы. В NHC заявили, что риск его распространения в больших масштабах "очень низок".

по данным Всемирной организации здравоохранения, начиная с 2003 года от H5N1 погибли более 450 человек, преимущественно в Индонезии, Египте и Вьетнаме.

Наиболее опасным для человека является штамм птичьего гриппа H5N1. Впервые его обнаружили в Гонконге в 1997 году и с тех пор в результате инфицирования вирусом умерли 359 человек в 12 странах. Летальность от инфекции составляет 60%. Также следует отметить, что из-за распространения этого штамма по всему миру были уничтожены миллионы птиц.