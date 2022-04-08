Япония сократит импорт российского угля и готовит новые санкции

Япония постепенно будет сокращать импорт российского угля, а также объявит о новых санкциях против страны-агрессора

Эмбарго будут вводить постепенно

В частности, о сокращении импорта российского угля сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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Министр заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции. Однако, сроки сокращения импорта и другие детали пока не разглашают.

Известно, что в 2021 году Япония получала из России 13% от общего объема импортного угля.

Санкции Японии против России

Известно также, что 8 апреля, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о новых санкциях против России из-за военных преступлений, совершенных оккупантами против мирных жителей в Украине.

Начало пресс-конференции, на которой будет объявлено о новых санкциях, запланировано после 18:00 (12:00 по киевскому времени).

Предварительно в Японии отреагировали на зверства, которые российские оккупанты совершали с украинцами на территории Киевской области. В правительстве страны сказали, что шокированы российскими преступлениями в Украине.

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