Япония вновь называет захваченные Россией Курильские острова незаконно оккупированными

Во время ежегодного доклада Япония вновь признала захваченные Россией спорные Курильские острова незаконно оккупированными.

Такое заявление Япония сделала на фоне ухудшения отношений с Москвой после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Последний раз Япония называла Курильские острова незаконно оккупированными Россией в 2003 году. Впоследствии началась "примирительная политика" – там надеялись, что прогресс переговоров с РФ по Курилам приведет к их возвращению в будущем.

В новом проекте дипломатической "Синей книги" указано, что острова, называемые Южными Курилами в России и северными территориями в Японии, являются неотъемлемой частью территории Японии.

Кроме того, Япония требует, чтобы Россия прислушалась к критике международного сообщества и вывела свои войска из Украины.

Добавим, что в начале марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

В ответ Россия объявила о приостановке безвизовых поездок японцев на южные Курилы, а российские "дипломаты" отказались от продолжения мирного диалога с Японией по поводу островов.

Интересно – Россия отказалась от переговоров с Японией по южным Курилам: