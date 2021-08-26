Япония возмутилась из-за военных учений России на Курильских островах

26 августа 2021 , 10:03
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Источник:

ТАСС

Правительство Японии выразило протест Москве из-за учений российских вооруженных сил. Тренировка будет проходить на спорном острове Итуруп.

Реакция Японии на российские учения

Стрельба запланирована в два этапа – с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

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По словам чиновника, сообщение от России Япония получила 21 августа.

Возле побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны пройдет российская стрельба. В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым,
– заявил Като.

Что известно об острове Итуруп

Итуруп – самый большой среди Курильских островов, расположенный в северо-западной части Тихого океана. На нем проживает около 20 тысяч населения, добраться на материк они могут на пароме, который курсирует еженедельно. В регионе плохая ситуация с доступом к интернету, а асфальтированных дорог лишь 13 километров. Ранее Россия хотела развивать там туризм, но из-за отсутствия инфраструктуры, не получилось.

Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды – Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли к СССР после Второй мировой войны. Токио хочет вернуть их себе.
Источник: Википедия

Автор: Софія Мінджоса