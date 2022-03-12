Япония выделила 75 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Международные партнеры продолжают помогать Украине. Японское правительство выделило более 75 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Эти средства – часть суммы, которую пообещал премьер-министр Японии Кисида Фумио нашей стране. В целом, правительство страны планирует выделить 100 миллионов долларов.

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Средства от Японии перейдут международным организациям, которые помогают Украине. В частности, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В японском правительстве уточнили, что помощь от их страны будет включать в себя еду, воду и жилье для беженцев.

В Японию после начала войны уехали 8 украинцев, у которых там проживают родственники. Страна предоставила возможность краткосрочного проживания в течение 90 дней.

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