Японский мегабанк требует от России вернуть украденные самолеты

Дочерняя компания базирующегося в Ирландии японского мегабанка SMBC Aviation Capital сдала в лизинг России десяток самолетов. Теперь государство-агрессор отказывается возвращать арендованный авиатранспорт.

Сообщается, что японский мегабанк – не единственная организация, пострадавшая из-за мести России за наложенные на нее санкции. Чиновник, представляющий Sumitomo Mitsui Financial Group, даже заявил о воровстве.

Читайте также Результат пацифизма, – эксперт объяснил, почему некоторые страны не могут поставлять оружие Украине

Россия захватила самолеты зарубежных компаний

В ответ на мировые санкции, Путин подписал закон, разрешающий его стране "оставить", а фактически украсть около 400 коммерческих самолетов, арендованных у иностранных компаний. Известно, что их планируется использовать для внутренних рейсов.

До начала полномасштабной войны в Украине SMBC Aviation Capital подписала контракт с пятью российскими авиаперевозчиками, включая "Аэрофлот". В договоре идет речь о передаче 35 самолетов. В настоящее время корпорации удалось вернуть только один из них.

Оборудование, сданное в аренду России, оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов. SMBCA ожидает компенсации, однако в настоящее время оппонент не предоставил заявлений.

Следует знать – Россия преобладает только в воздухе: детали в видео