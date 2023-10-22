Чтобы сохранить Украину, уже сегодня нужно учить детей обороне. В эксклюзивном интервью 24 Каналу военнослужащая и писательница Ярина Черногуз объяснила, почему считает, что война будет продолжительной и что нужно, чтобы победить россиян.
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Почему война надолго
По мнению Черногуз, Россия стремится уничтожить украинцев как нацию, поэтому эта война – геноцидная. Кроме того, она еще и цивилизационная – это противостояние демократии и тоталитаризму.
К тому же у нашего врага очень много ресурсов. Он заручился поддержкой стран, например, такой как Китай, которая тоже обладает значительным количеством военного потенциала. Все это говорит о том, что война будет долгой.
Как выстоять
На сегодняшний день, считает поэтесса, на фронте удалось достичь определенного паритета. У украинцев достаточно сил, чтобы противостоять оккупантам. В то же время противник постепенно истощается. Впрочем, следует понимать, что у него – огромный человеческий ресурс.
Если мы хотим противостоять этому ресурсу, нужно всем готовиться. Потому что победить количество можно только качеством,
– подчеркнула Черногуз.
Защитница отметила, что каждому украинцу нужно научиться обороняться и готовить к этому своих детей.
Пока что Украины много, но, если мы не научимся хорошо держать оборону, за 20 лет от нас медленно понадкусывают,
– отметила защитница.
Военнослужащая подчеркнула, что следует планировать гражданское будущее с учетом того, что еще десятилетиями нам предстоит уметь держать удар.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Оккупанты не отказываются от попыток окружить Авдеевку, а наши защитники штурмуют южнее Бахмута.
- Кроме того, россияне пытаются снова захватить Купянск, прорвав украинскую оборону. По словам генерала Сырского, этот город имеет стратегическое значение. Враг использовал его в качестве транспортной развязки и базы для логистического обеспечения.
- Между тем на Таврическом направлении противник продолжает нести значительные потери. Только за сутки оккупанты потеряли там 34 единицы техники, среди них – РЛС "Зоопарк", которая стоит миллионы долларов.