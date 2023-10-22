Щоб зберегти Україну, вже сьогодні треба навчати дітей обороні. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовиця та письменниця Ярина Чорногуз пояснила, чому вважає, що війна буде тривалою і що потрібно, аби перемогти росіян.

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Чому війна надовго

На думку Чорногуз, Росія прагне знищити українців як націю, тому ця війна – геноцидна. Крім того, вона ще й цивілізаційна – це протистояння демократії та тоталітаризму.

До того ж, наш ворог має дуже багато ресурсів. Він заручився підтримкою країн, наприклад такої як Китай, яка теж володіє значною кількістю військового потенціалу. Усе це говорить про те, що війна буде довгою.

Як вистояти

На сьогодні, вважає поетеса, на фронті вдалося досягти певного паритету. В українців – достатньо сил, аби протистояти окупантам. Водночас противник поступово виснажується. Втім, варто розуміти, що у нього – величезний людський ресурс.

Якщо ми хочемо протистояти цьому ресурсу, то потрібно усім готуватися. Бо перемогти кількість можна тільки якістю,

– наголосила Чорногуз.

Захисниця зазначила, що кожному українцю треба навчитися оборонятися і готувати до цього своїх дітей.

Поки що України є багато, але, якщо ми не навчимося добре тримати оборону, за 20 років нас повільно повідкушують,

– зазначила захисниця.

Військовослужбовиця підкреслила, що слід планувати цивільне майбутнє з урахуванням того, що ще десятиліттями нам треба буде вміти тримати удар.

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