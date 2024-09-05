23 года брака, украинские ценности, умницы-дочки: что известно о семье Базилевичей

Во время обстрела Львова 4 сентября российские ракеты убили четверо членов одной семьи – жену и 3 дочерей Ярослава Базилевича. Мужчина чудом выжил. Это была замечательная украинская семья, постичь боль – невозможно.

После атаки, украинцы массово распространяли их семейное фото: жена в вышиванке, светлые дети, улыбки. Только по фото было понятно, что страна-террорист лишила жизни невероятную семью. 24 Канал собрал факты о семье Базилевичей.

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Самой младшей дочери Базилевичей Эмилии было 7 лет. Девочка перешла во 2-ой класс.

Старшие дочери – 21-летняя Ярина и 18-летняя Дарья: Ярина работала менеджером офиса "Львов – молодежная столица Европы". Дарья училась в Украинском католическом университете на культуролога.



Семья Базилевичей / Фото из фейсбука

Ярина работала программным менеджером

"С невыразимым сожалением в сердце сообщаем, что в результате ночной российской атаки погибла наша коллега Ярина Базилевич, ей было всего 21. Девушка – добрый и светлый человек, программный менеджер Офиса "Львов - Молодежная столица Европы 2025". Она работала с нами с начала создания МолоДвижЦентра, а впоследствии и всей сети ТВОРИ!", – зазначаили на странице "ТВОРИ".



21-летняя Ярина погибла в результате ракетного обстрела Львова / Фото со страницы организации "ТВОРИ"

Дарья была студенткой УКУ

Дарье Базилевич было всего 18 лет. Девушка училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была активной студенткой, менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ, сообщили в университете. Отмечают, что девушка занималась в театральной студии, изучая аспекты актерского искусства.

Дарья получала стипендию. В УКУ вспомнили, что в мотивационном письме на получение стипендии она писала, что выбрала для изучения культурологию, "поскольку является очень творческим человеком, интересуется культурой и историей своей страны и в будущем хочет развивать культуру Украины и рассказывать о ней всему миру".

"Эта страсть возникла во мне благодаря моей семье, которая всегда делилась со мной историями об испытаниях, через которые прошли наши предки в результате мировых войн, Голодомора и Советского Союза. Кроме меня, мои родители воспитывают еще двух сестер, и у нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это неисчерпаемый источник поддержки, который нельзя сравнить ни с каким другим. Они – самая большая опора в моей жизни, которая помогает мне преодолевать любые препятствия", – писала Дарья.



Дарья была студенткой УКУ и хотела развивать украинскую культуру / Фото с фейсбука

Также девушка писала, что с 7 лет является членом Национальной скаутской организации "Пласт”, которая научила ее "самостоятельности, работе в команде, творчеству, подарила много друзей и счастливых воспоминаний".

Семья – часть "Пласта"

Евгения Базилевич и ее трое дочерей, которые сегодня погибли в результате российского удара по Львову, были скаутами, сообщила скаутская организация "Пласт".

В организации рассказали, что мама Евгения Садовская юношествовала в Пчилках, в 90-х годах, кружок "Первоцветы", воспитательница Надежда Цюра.

Девушки любили активные виды спорта

Львовский скалодром The WALL опубликовал фото семьи. Отмечают, что на протяжении многих лет семья Базилевичей была их клиентами, а дети буквально стали воспитанниками.

"Сегодня российская ракета убила в доме на Коновальца невероятных людей и часть нашего спортивного клуба: Евгению Базилевич и трех ее дочерей – Ярину, Дарину и Эмилию. На протяжении многих лет они были не просто посетителями, а настоящими друзьями скалодрома The WALL. И эти дети действительно росли на наших глазах", – говорится в сообщении.



Самая маленькая девочка семьи Бразилевич – Эмилия / Фото The WALL



Ярина Бразилевич / Фото The WALL



Мама девочек занималась селелазанием вместе с ними / Фото The WALL

Ярослав Базилевич – потомок Ивана Франко

Ярослав имеет родственные связи с родом писателя Ивана Франко. Он – внук Зоряна Базилевича, родственника невестки Ивана Франко по сыну Петру – Ольги Франко. Мать Ольги Франко была из рода Базилевичей.

"Искренние соболезнования семье Базилевичей, Билевичей и Франко... Плачу вместе с вами... Сегодня род великого Франко получил прямой удар в сердце от того страшного "темного царства", которое несет россия", - написала франковед Наталья Тихолоз.

Ярослав щемяще писал о детях и жене

На странице отца девочек, Ярослава Базилевича, 24 августа этого года было опубликовано сообщение, где он радовался из-за того, что старшая дочь учила управлению автомобилем среднюю дочь.



Семья уважала украинские традиции / Фото с фейсбука

Также на его странице есть прошлогоднее сообщение, где он делится своими ощущениями по поводу 22-летней годовщины брака.

"Ну что же, 22 официально + 3 – это уже четверть века. Не совсем кругло, но имею настроение на кругло. Мы уже столько вместе, что я уже себя без Тебя почти не помню! Ты мой фундамент, моя основа, к которой я все время могу и возвращаюсь. Ты мой Partner in crime. С Тобой интересно, красиво, свободно, свободно и прекрасно. Я могу Тебе рассказать все, ну – на самом деле все, Ты же знаешь! У нас с Тобой уже много опыта позади и надеюсь еще больше впереди. Мне нравится с Тобой тусить со старыми и с "Новыми друзьями", знакомиться с интересными людьми – ты их притягиваешь. Спасибо, что вытерпела меня, я хочу еще раз таких 25 и уже с тем опытом, что мы имеем, а уже тогда увидим. Так что в дорогу!" – написал Ярослав Базилевич, обращаясь к жене.

Сам мужчина чудом выжил. Спасатель с места атаки сообщил, что по версии очевидцев, Ярослав в момент попадания вернулся с лестничной клетки в квартиру за водой и выжил.



Ярослава Базилевича спасатели забрали, когда тот пытался разбирать завалы дома / Фото Роман Балюк