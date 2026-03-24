"Из беглецов в граждане Аргентины": как родственники нардепа Дубневича поселились в Буэнос-Айресе
- Дочь нардепа Ярослава Дубневича, Роксолана, получила гражданство Аргентины после переезда из Украины и вложения значительных средств в бизнес в Словакии и недвижимость в ОАЭ.
- Сам Дубневич, подозреваемый в коррупционных схемах, исчез из Украины еще в 2023 году.
Дочь народного депутата-беглеца Ярослава Дубневича Роксолана смогла получить гражданство Аргентины. Теперь она вместе с мужем живет в престижном районе Буэнос-Айреса.
Расследование о ближайших родственниках Ярослава Дубневича опубликовали NGL.media.
Как родственники депутата Дубневича поселились в Аргентине?
Как выяснилось, на время начала полномасштабного вторжения России в Украину Роксолана Пиртко находилась за границей, однако 5 марта 2022 года она пересекла венгерскую границу и на несколько часов заехала на украинскую территорию, чтобы вывезти 2,33 миллиона евро наличными.
Эти деньги, якобы полученные от предпринимательской деятельности, Роксолана положила на собственный счет в словацком Tatra Bank.
Однако в НАБУ считают, что средства могли легализовать из незаконных сделок отца-нардепа. В декабре 2022 года Антикоррупционный суд арестовал эти деньги.
Уже в следующем году Роксолана и ее муж Михаил Пиртко вложили по меньшей мере 240 тысяч евро в бизнес в Словакии и приобрели дом в Братиславе за 600 тысяч евро, который уже в марте 2024 года арестовал суд.
При покупке они указали адрес в селе Вышний Казимир, где дом принадлежал словаку Станиславу Обицкому, почетному консулу Украины во Враново-над-Теплой.
Заметим! До 2018 года Обицкий владел компанией MOGRA s.r.o., что потом перешла к Михаилу Костюку, бывшего гендиректора Укрзализныци, причастного к продаже патента братьев Дубневичей "с наценкой". После продажи компании словак еще много лет был директором компании, которой владел Костюк и его сын.
Кроме Словакии, Роксолана пыталась освоиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, в ноябре 2022 года купила квартиру в центре Дубая за 1,2 миллиона евро и открыла там маркетинговую компанию. Это помещение сейчас сдают в аренду.
В 2024 году она родила ребенка в Буэнос-Айресе и подала на аргентинское гражданство. В октябре 2025 года Роксолана, аргументируя свои просьбы эскалацией военных действий в Украине и необходимостью организовать переезд в Аргентину матери Натальи Дубневич, добилась ускоренного принятия присяги и таки стала гражданкой Аргентины. Ее муж получил гражданство на год раньше.
Роксолана Пиртко, дочь Ярослава Дубневича
Кстати, сваты Дубневичей Светлана и Сергей Пиртко тоже вскоре могут переехать в Аргентину, ведь получить, как отмечает Nosis, люди с такими данными уже получили налоговые номера в Буэнос-Айресе.
Что известно о самом депутате-беглеце?
Ярослав Дубневич скрывается за границей, его точное местонахождение пока неизвестно. Он является фигурантом дел о хищении 93 миллионов гривен Укрзализныци и может быть причастен к газовой сделке на 2 миллиарда гривен.
После получения подозрения в октябре 2023 года Дубневич выехал из Украины, его объявили в международный розыск. Следствие установило, что 8 октября 2023 года он пересек румыно-венгерскую границу, а впоследствии использовал приложение "Дія" с IP-адресов в Нидерландах, Румынии, Польше и Испании.
Нардеп Ярослав Дубневич
По версии следствия, деньги от газовой сделки Дубневич перечислил на оффшорные счета и кипрские компании, которые выдавали кредиты для семейных проектов, в частности на строительство ТРЦ "Спартак", принадлежащего его дочери, Роксолане. Через эти операции семья получила более 22 миллионов евро и 9 миллионов долларов в виде займов и кредитов.
Семья полковника ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции, приобрела недвижимость ориентировочной стоимостью до миллиона долларов, оформив ее на родителей и сына. Речь идет об апартаментах в Буковеле и несколько квартир в Киеве, тогда как в его декларациях указаны только отдельные земельные участки и авто.
Между тем элитный апарт-комплекс "Glacier" в Буковеле проинвестировали родственники прокуроров и экс-чиновников. Часть покупок совершили лица без подтвержденных доходов или бизнеса, что и вызвало подозрения расследователей.
На этом фоне генпрокурор Руслан Кравченко инициировал служебную проверку по таким инвестициям.