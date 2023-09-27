Это была ошибка, – Трюдо извинился за чествование ветерана СС "Галичина" в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения от имени парламента страны. Сделал он это после того, как на прошлой неделе в честь визита Зеленского пригласили ветерана СС "Галичина".

Собственно, во время заседания парламента Канады по случаю визита главы украинского государства Владимира Зеленского 22 сентября спикер Энтони Рота отдельно поздравил 98-летнего Ярослава Гуньку (Хунку), а также назвал его героем. После этого ветерана СС "Галичина" присутствовавшие приветствовали аплодисментами.

Читайте также Дивизия Ваффен-СС "Галичина": за что боролись, кому присягали и почему разгорелся скандал

Трюдо извинился за приглашение Гунька

Это была ошибка, глубоко смущавшая парламент и Канаду. Все мы, кто был в этом парламенте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, даже если мы сделали это, не зная контекста,

– отметил Трюдо.

Он добавил, что "это было ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста". Джастин Трюдо добавил, что чествование бывшего солдата Ярослава Гуньки было "глубоко, глубоко болезненным" для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп, которые были мишенью нацистского режима во время Второй мировой войны.

Трюдо призвал депутатов избегать прессы

Собственно источники в либеральной фракции сообщили, что в среду Трюдо общался с депутатами. Он призвал их избегать разговоров с прессой, связанных с приглашением Гуньки и дальнейших последствий. Делать это до тех пор, пока шумиха не утихнет.

Именно лидер консерваторов Пьер Пуатье заявил, что приглашение Гуньки во время исторического обращения Зеленского в парламент – "самый большой дипломатический конфуз" в истории страны.

Он обвинил премьера в ошибке, несмотря на то, что спикер Энтони Рота, уходящий в отставку, утверждал, что только он ответственен за приглашение Гуньки.

Сам Рота назвал ветерана СС "Галичина" "канадским героем" в парламенте. И именно после этого в зале раздались овации.

Отметим, что Ярослав Гунька – уроженец Урмани Тернопольской области. Он в 1943 году вступил в ряды дивизии Ваффен СС "Галичина". А после поражения Германии во Второй мировой войне перебрался в Канаду, где живет до сих пор.