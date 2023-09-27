Власне, під час засідання парламенту Канади з нагоди візиту глави української держави Володимира Зеленського 22 вересня, спікер Ентоні Рота окремо привітав 98-річного Ярослава Гуньку (Хунку), а також назвав його героєм. Після цього ветерана СС "Галичина" присутні вітали оплесками.

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Трюдо попросив вибачення за запрошення Гунька

Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Всі ми, хто був у цьому парламенті в п'ятницю, глибоко шкодуємо про те, що стояли й аплодували, навіть якщо ми зробили це, не знаючи контексту,

– зазначив Трюдо.

Він додав, що "це було жахливим порушенням пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту". Джастін Трюдо додав, що вшанування колишнього солдата Ярослава Гуньки було "глибоко, глибоко болючим" для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти та інших груп, які були мішенню нацистського режиму під час Другої світової війни.

Трюдо закликав депутатів уникати преси

Власне, джерела в ліберальній фракції повідомили, що у середу Трюдо спілкувався з депутатами. Він їх закликав уникати розмов з пресою, пов'язаних із запрошенням Гуньки та подальших наслідків. Робити це доти, поки галас не вщухне.

Саме лідер консерваторів П'єр Пуатьє заявив, що запрошення Гуньки під час історичного звернення Зеленського до парламенту – "найбільший дипломатичний конфуз" в історії країни.

Він звинуватив прем'єра у помилці, попри те, що спікер Ентоні Рота, котрий іде у відставку, стверджував, що лише він відповідальний за запрошення Гуньки.

Сам Рота назвав ветерана СС "Галичина" "канадським героєм" у парламенті. І саме після цього у залі пролунали овації.

Зазначимо, що Ярослав Гунька – уродженець Урмані Тернопільської області. Він у 1943 році вступив до лав дивізії Ваффен СС "Галичина". А після поразки Німеччини у Другій світовій війні перебрався до Канади, де живе й досі.