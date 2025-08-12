Печальную весть сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук, информирует 24 Канал.
Что известно о военном?
Воин с позывным "Гуру" добровольно стал на защиту Украины еще в июне 2022 года. Прошел самые горячие направления фронта: Покровск, Донецк, Луганск.
Ярослав был отважным и верным собратом, который спас не одну жизнь. Служил водителем-электриком во взводе разведывательной роты. Трагически погиб 16 февраля 2025 года на Покровском направлении,
– сообщил городской голова.
Ему навсегда останется 42 года.
Ярослав Гура в мирной жизни работал поваром. Вырос и учился в Буче, был выпускником Бучанского лицея №3.
"Искренне любил жизнь, был добрым, открытым и жизнерадостным человеком. Без надежного плеча остались жена, мать, брат, а также двое детей – семилетний сын и восьмилетняя дочь. Мы разделяем боль семьи", – добавил Федорук.
Церемония прощания с воином состоится во вторник, 12 августа, в 12:00 на Аллее Героев в Буче по улице Памяти, 1.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!