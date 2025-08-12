Сумну звістку повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук, інформує 24 Канал.

Що відомо про військового?

Воїн із позивним "Гуру" добровільно став на захист України ще у червні 2022 року. Пройшов найгарячіші напрямки фронту: Покровськ, Донецьк, Луганськ.

Ярослав був відважним і вірним побратимом, який врятував не одне життя. Служив водієм-електриком у взводі розвідувальної роти. Трагічно загинув 16 лютого 2025 року на Покровському напрямку,

– повідомив міський голова.

Йому назавжди залишиться 42 роки.

Ярослав Гура у мирному житті працював кухарем. Виріс і навчався у Бучі, був випускником Бучанського ліцею №3.

"Щиро любив життя, був добрим, відкритим та життєрадісним чоловіком. Без надійного плеча залишилися дружина, мати, брат, а також двоє дітей – семирічний син і восьмирічна донька. Ми розділяємо біль родини", – додав Федорук.

Церемонія прощання із воїном відбудеться у вівторок, 12 серпня, о 12:00 на Алеї Героїв у Бучі по вулиці Пам’яті, 1.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!