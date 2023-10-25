Польша назначила нового посла в Украине: кто занял эту должность
Источник:МИД Польши
В Польше 24 октября был назначен новый посол в Украину. Этот пост занял 68-летний историк и журналист Ярослав Гузы.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В конце концов, теперь Гузы должна отправиться на дипломатическую службу в посольство Польши в Киеве, переадет 24 Канал.
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Гузы стал новым послом Польши в Украине
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вручил приказ о назначении Ярослава Гузы послом в Украине. Кроме того, глава польского МИД также назначил послов в Боснии и Герцоговине, Анголе и Вьетнаме.
По образованию Ярослав Гузы – социолог, занимавшийся оппозиционной деятельностью в коммунистические времена, за что был интернирован. Его большой опыт службы включает работу советником министра обороны в начале 1990-х годов, а впоследствии все же решил заняться предпринимательством. Его жена Агнешка Ромашевска-Гузы – известная польская журналистка, генеральный директор телеканала "Белсат".
Новость о назначении Гузи была первоначально уведомлена RMF24 в марте 2023 года. В то же время по просьбе журналистов Гузы не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Он вступит в должность посла Польши в Украине после Бартоша Цихоцкого, возглавлявшего польское дипломатическое ведомство с февраля 2019 года. Примечательно, что Цихоцкий был единственным послом из страны ЕС, оставшимся в Киеве 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
После парламентских выборов в Польше начали уничтожать документы
- Журналисты польского медиа RMF FM рассказали, что после того, как в стране прошли парламентские выборы, в результате которых фактически победила оппозиция, польские спецслужбы якобы начали проверку в госорганах. В частности, там, по словам оппозиции, обнаружили уничтожение документов предыдущей властью.
- Кроме того, авторы материала также отметили, что Агентство внутренней безопасности Польши выделило 250 тысяч злотых на приобретение 55 устройств для уничтожения бумаги. Тендер на утилизацию и уничтожение сертифицированных документов объявила и польская железнодорожная компания PKP Intercity.
- В оппозиции убеждены, что таким образом партия "Право и справедливость" пытается скрыть документы, касающиеся несанкционированной рекламы до выборов. В то же время, официальные органы власти опровергли такие утверждения оппозиции.